В США из-за торнадо погибли четверо

CentralAsia (CA) - В результате торнадо в городе Гринфилд штата Айова в США погибли четыре человека. Пострадали еще минимум 35. Об этом сообщил департамент общественной безопасности штата.

«Объединенное командование с грустью сообщает, что четыре человека погибли и не менее 35 получили ранения в результате торнадо, обрушившегося на Гринфилд, округ Адэр, штат Айова»,— сообщается в заявлении. Число раненых может быть больше, при подсчете учитывали только тех, кто обратился в больницу.

Гринфилд — маленький город на юго-востоке штата, там живет 2 тыс. человек. Торнадо накрыл город днем 21 мая. Жители лишились домов, была разрушена местная больница.

Национальная метеорологическая служба США получила 21 мая более 20 сообщений о торнадо. Большая часть из них — из Айовы.