Госсекретарь США предложил Белому дому отменить запрет на удары по России, - The New York Times

Энтони Блинкен

CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Энтони Блинкен после «отрезвляющего визита» в Киев на прошлой неделе изменил позицию в вопросе запрета наносить удары американским оружием по территории России, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации издания, в администрации президента Соединенных Штатов идут обсуждения по поводу ослабления запрета.

Как пишет NYT, предложение Блинкена находится на стадии формирования. Пока неизвестно, сколько представителей Белого дома поддержали инициативу. Президенту США Джо Байдену предложение озвучено еще не было, передает газета.

Собеседники издания говорят, что позиция Энтони Блинкена изменилась из-за наступления российской армии в Харьковской области. NYT отмечает, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также заявлял о праве Украины нанести ответный удар по территории России.

Ранее Госдепартамент США придерживался позиции запрета атак по объектам России западным оружием. Такие же заявления делал Джо Байден. 15 мая издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что группа украинских дипломатов находится в США с целью убедить Белый дом снять запрет на использование оружия для ударов по России. Энтони Блинкен 22 мая публично заявил, что Украина должна принимать подобные решения самостоятельно.