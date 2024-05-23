В Иране прошли похороны президента Раиси. Видео

CentralAsia (CA) - Президента Ирана Ибрахима Раиси, погибшего в воскресенье в результате крушения вертолета, похоронили в своем родном городе Мешхед на северо-востоке страны, сообщают СМИ.

Как сообщил мэр города, около 3 млн человек пришли на похороны.

Тело президента упокоилось в мавзолее Имама Резы - златоглавом архитектурном комплексе XIII века, которое мусульмане-шииты почитают как место упокоения имама Али аль-Резы. Именно вокруг этого захоронения и вырос второй по численности населения иранский город.

В четверг утром, перед тем как гроб с телом Раиси был доставлен в Мешхед, останки президента были с почетом провезены в кортеже по улицам города Бирдженд, где проститься с президентом также вышли тысячи людей.

Накануне в Иране прошли церемонии прощания с погибшими, на которые собрались огромные толпы людей.

Помимо Раиси, в результате крушения вертолета в гористой местности на северо-западе страны, у границы с Азербайджаном, погибли еще семь человек, в том числе глава иранского МИД Хоссейн Амир-Абдоллахиан.

В память о погибших в стране был объявлен пятидневный траур.