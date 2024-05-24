Партии и коалиции определились с кандидатами на выборы в парламент

CentralAsia (MNG) - Политические партии и коалиции определили имена своих кандидатов, которые будут баллотироваться на выборах в Великий Государственный Хурал Монголии в установленные законом сроки. Об этом сообщает Монцамэ.

Политические партии и коалиции, участвующие в парламентских выборах, должны представить списки своих кандидатов в Генеральную избирательную комиссию Монголии (ГИК) до 25 мая включительно. Независимые кандидаты также обязаны представить свои документы в Комиссию в течение того же установленного срока.

Решение о регистрации кандидатов будет принято до 1 июня. Если кандидату будет отказано в регистрации, он может зарегистрировать следующего человека на основании устранения нарушения до 3 июня. На основании повторно представленных документов Комиссия должна вынести решение о регистрации до 10 июня.

В случае принятия решения о регистрации кандидата ГИК выдаст удостоверение личности кандидата за 18 дней до даты голосования, то есть 10 июня, и проинформирует общественность. К участию в выборах депутатов Великого Государственного Хурала девятого созыва допущены 23 партии и две коалиции.

Согласно Конституции, 78 из 126 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 48 депутатов — по партийным спискам.

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