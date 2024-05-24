Буддисты Монголии провели массовую медитацию на главной площади Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - Весак отмечали 23 мая в Монголии. Весак (монг, Дончод хурал) — один из главных буддийских праздников. В переводе с монгольского языка означает «Праздник тысячи подношений».

Буддисты Монголии провели массовую медитацию на главной площади столицы и праздничные богослужения, посвященные самому главному буддийскому празднику.

Дата религиозного праздника меняется ежегодно, поскольку он отмечается по лунному календарю. Праздник посвящен трем самым важным событиям в жизни Будды Шакьямуни: рождению в царской семье Шакья, достижению им просветления через 36 лет и уходу в нирвану в возрасте 81 года. Статуи, посвященные этим событиям в жизни Будды, в этот день устанавливают на центральной площади Улан-Батора. Богослужения начались в четыре часа утра в главном буддийском храме Гандантэгченлин.

Дончод (Весак) — единственный буддийский праздник, который с 2000 года включен в календарь ЮНЕСКО. Парламент Монголии в 2019 году принял закон, по которому этот день является государственным праздником и нерабочим днем

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