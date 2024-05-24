РФ подарила новые учебники школе в Монголии при единственном филиале российского вуза

CentralAsia (MNG) - Представительство Россотрудничества в Монголии передало в дар 3057 новых учебников на сумму 1 млн 357 тыс. рублей для средней школы при Улан-Баторском филиале Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с церемонии вручения учебной литературы.

Улан-Баторский филиал Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова сейчас является единственным в Монголии российским образовательным комплексом, где 25 лет обучают как по общеобразовательной программе, так и по программам высшего образования.

«Средняя школа при филиале РЭУ имени Плеханова работает полностью по российским образовательным стандартам. Ее коллектив в прошлом году обратился к нам с просьбой помочь обновить учебные пособия», — рассказала руководитель представительства Россотрудничества в Монголии Валерия Кильпякова.

Она добавила, что с сентября ученики этой школы начнут обучаться по новым учебникам русского языка, литературы, истории России, изобразительного искусства, технологии, окружающего мира, ОБЖ. Для учителей привезли новые методические пособия по математике для начальных, средних и старших классов.

Два типа школ с русским языком

В феврале посол РФ в Монголии Алексей Евсиков передал новой российско-монгольской общеобразовательной школе №162 Улан-Батора более 2,4 тыс. учебников и рабочих тетрадей для учеников начальных классов. С сентября 2023 года эта школа приступила к работе по российским образовательным стандартам.

Сейчас в Монголии работают два типа школ с русским языком. Первый — школы, работающие по программам и стандартам РФ, выдающие российские образовательные документы. Это средняя школа при посольстве РФ, столичная российско-монгольская совместная школа №3, школа-лицей при Улан-Баторском филиале Российского экономического университета имени Плеханова. Второй тип — монгольские школы с обучением на русском языке.

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