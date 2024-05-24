В апреле 2024 года 7233 иностранца получили электронную визу Монголии

CentralAsia (MNG) - В апреле 2024 года в общей сложности 7233 человека из 28 иностранных государств получили электронную визу Монголии. Об этом в среду сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные Управления по делам иностранных граждан и подданства страны.

За указанный период 2275 иностранцам был выдан вид на жительство /ВНЖ/ Монголии. 1361 иностранный гражданин продлил уже имеющийся ВНЖ.

Специалисты отмечают, что большую часть доходов монгольской экономики составляют средства, полученные от экспорта минеральных ресурсов. Продвижение въездного туризма рассматривается как наиболее доступное решение для диверсификации экономики страны.

В 2022 году правительство Монголии объявило 2023, 2024 и 2025 годы "Годами посещения Монголии" в целях оказания содействия развитию пострадавшей от пандемии туристической сферы страны.

По сообщению Управления по делам иностранных граждан и подданства страны, с первого октября 2021 года в Монголии запустили работу сервиса по выдаче электронных виз для иностранцев. В 2023 году им воспользовались более 31,2 тыс. иностранных граждан.

Электронную визу Монголии могут получить граждане 99 государств, въезжающих с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных событиях.

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