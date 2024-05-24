В Монголии редкие книги о битве на Халхин-Голе подарили потомкам ее участников

CentralAsia (MNG) - Посетители международного книжного фестиваля в столице Монголии, которые являются внуками и детьми участников боев на реке Халхин-Гол, получили в подарок от Русского дома в Улан-Баторе исторические книги об этом сражении. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с церемонии закрытия фестиваля.

Традиционный «Праздник книги» в Монголии в 2024 году прошел в 35-й раз и продолжался три дня на центральной площади столицы. На протяжении всего этого времени в павильоне Российского центра науки и культуры (РЦНК) можно было ознакомиться не только с книгами из РФ, но и с уникальной фотовыставкой.

«Эту выставку подарил РЦНК ее автор Константин Кулаков. Многие посетители просили нас продать некоторые снимки с этой экспозиции, потому что она рассказывает историю самой первой и крупной российско-монгольской экспедиции на Халхин-Гол 2009 года», - рассказал старший референт-переводчик РЦНК Владимир Зимирев.

Он преподнес от имени Русского дома в Улан-Баторе в подарок детям и внукам участников боев на Халхин-Голе редкие книги об исторических событиях, выпущенные в советское время. Многие посетители российского павильона нашли на их страницах фото и воспоминания своих родных и близких.олитических, экономических и спортивных событиях.

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