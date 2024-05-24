Еще один узбекистанец осужден за оскорбление президента страны в соцсетях

CentralAsia (UZ) - 28-летний житель города Алмалык Ташкентской области получил 2 года и 6 месяцев исправительных работ за оскорбление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает «Газета.uz».

Приговор вынес еще 8 апреля Иштыханский районный суд по уголовным делам Самаркандской области. Осужденный – уроженец Иштыхана, учредитель фармкомпании. В период с 2 мая по 31 августа 2023 года он оставил в Instagram оскорбительные комментарии под четырьмя роликами и фото с изображением президента.

Подсудимый полностью признал вину и сожалел о своих действиях. Он рассказал, что во время его работы в аптеке, которую он открыл в Ташкентской области, сотрудники налоговой инспекции много раз его штрафовали, и в порыве злости он оставил оскорбительные комментарии под фотографиями и видео, на которых был запечатлен Шавкат Мирзиёев.

Суд признал жителя Алмалыка виновным по части 3 статьи 158 («Публичное оскорбление или клевета в отношении президента, а равно с использованием печати или иных СМИ, сетей телекоммуникаций или интернета») Уголовного кодекса Узбекистана. У подсудимого изъяли телефон Samsung Galaxy A53 в доход государства, с той же целью с него будут ежемесячно взыскивать 20% зарплаты в течение ближайших двух с половиной лет.

Поправка в Уголовный кодекс Узбекистана, которая предусматривает ответственность за публичное оскорбление или клевету в отношении президента с использованием сетей телекоммуникаций или интернета, была внесена в конце марта 2021 года. За совершение такого преступления грозят исправительные работы до трех лет или ограничение свободы от двух до пяти лет либо лишение свободы до пяти лет. С начала текущего года за публичное оскорбление главы государства и членов его семьи были осуждены как минимум десять человек.