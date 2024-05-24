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Фонд Азии пожертвовал 1000 книг монгольским детям

CentralAsia (MNG) -  В рамках программы “Давайте читать”, направленной на повышение доступности детских книг на монгольском языке, Фонд Азии 21 мая 2024 года передал администрации губернатора города Улан-Батор 1000 детских книг пяти видов.

Программа ”Давайте читать” направлена на то, чтобы родители, опекуны и учителя поняли важность чтения книг маленьким детям до 5 лет, а также роль чтения в стимулировании роста и развития детей.

Директор администрации губернатора города Улан-Батор Хосбаяр Луулай выразила благодарность Азиатскому фонду и сообщила, что книги будут переданы государственным детским садам, расположенным в пригородах Улан-Батора, Специальному центру образования детей и молодежи и Специальному центру социальной защиты.

Страновой представитель Азиатского фонда Сара Тейлор отметила, что программа “Давайте читать” была инициирована три года назад в сотрудничестве с Фондом Lorinet, а Азиатский фонд разработал бесплатную цифровую библиотеку, которая в настоящее время предлагает более 10 тысяч детских книг на английском и других языках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, из которых 231 доступна на монгольском языке.

На церемонии передачи также присутствовали представители детских садов и организаций-получателей.

источник: Монцамэ

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