Паводки в Казахстане: 356 семей получили новые дома и квартиры

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 356 семей, жильё которых не подлежало восстановлению после паводков, получили дома и квартиры, сообщили в пресс-службе правительства.

На сегодня единовременную выплату в размере 100 МРП получили 29 625 семей на сумму более 10,7 млрд тенге ($24,6 млн), всего поступило 30 912 заявок. Эту работу полностью завершили в Костанайской, Актюбинской, Акмолинской, Абайской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Улытауской областях, она продолжается в Атырауской и Северо-Казахстанской областях.

В пострадавших регионах завершили оценку ущерба по 8863 объектам. 356 семей получили новые дома и квартиры. Ведётся строительство 1472 домов. Более 5,2 млрд тенге выделили на проведение ремонта в 1389 домах. 3804 семьи получили компенсацию за понесённый материальный ущерб на общую сумму в 657 млн тенге ($1,5 млн). Объём выплат за павший скот достиг 1,6 млрд тенге ($3,6 млн).

Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на контроле.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения