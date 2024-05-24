62-летний президент Чехии госпитализирован после аварии на мотоцикле

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CentralAsia (CA) - Президент Чехии Петр Павел попал в больницу после аварии на мотоцикле, но его травмы «несерьезны», сообщила его пресс-служба. Сколько дней 62-летний Павел проведет в медучреждении, неизвестно.

Инцидент произошел вчера, 23 мая, на закрытой гоночной трассе. Что стало причиной, не уточняется, но полиция не намерена проводить расследование. СМИ писали, что президент Чехии как правило передвигается на немецком мотоцикле модели BMW R1200GS.

«Его травмы несерьезные, но они потребуют кратковременного пребывания под наблюдением в Пражском военном университетском госпитале»,— сообщили в офисе чешского президента.

В следующий четверг, 30 мая, Петр Павел должен был встретиться с министрами иностранных дел стран НАТО в Праге. Состоится ли его заграничная поездка, пока не ясно.