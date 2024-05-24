Войска РФ хотят оттянуть силы ВСУ на север Харьковщины, чтобы продвинуться на востоке, - Зеленский

CentralAsia (CA) - Войска РФ хотят оттянуть силы ВСУ на север Харьковской области, чтобы продвинуться на востоке. Такой вывод из заседания Ставки опубликовал президент Владимир Зеленский.

По его словам, основной доклад на Ставке делал главком ВСУ Александр Сырский, который прибыл из Харьковской области.

Также на Ставке заслушали доклады министра обороны Рустема Умерова, посвященный обеспечению армии всем необходимым, и глав Госпогранслужбы и разведок.