У казахстанских школьников завершился учебный год

CentralAsia (KZ) - Школьный учебный год в Казахстане официально завершился. Сегодня, 24 мая, во всех школах страны пройдут классные часы на тему «Знания во благо Родины». В регионах, где из-за паводков занятия проводят онлайн, единый классный час пройдёт в дистанционном формате. Там классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего учебного года.

25 мая, в субботу, для 186 тысяч выпускников прозвенит последний звонок под песню «Мектебім, саған мың алғыс!».

Когда начнутся, пройдут экзамены для казахстанских школьников:

для учащихся 5-8-х, 10-х классов – с 27 мая;

для учащихся 9-х классов – с 29 мая по 10 июня;

для 11-классников – с 28 мая по 11 июня.

«В регионах, где объявлена чрезвычайная ситуация, обучающиеся освобождены от промежуточной и итоговой аттестации. Это девять школ Актюбинской, три школы Атырауской и пять школ Северо-Казахстанской областей», – отметили в Министерстве просвещения.

Торжественное вручение аттестатов выпускникам состоится в период с 12 по 15 июня. У 156 тысяч выпускников колледжей итоговая аттестация пройдёт до 28 июня, а церемония вручения дипломов – с 28 июня по 1 июля.

Министр просвещения Гани Бейсембаев поздравил школьников, выпускников, педагогов и родителей с завершением 2023/24 учебного года. Он также отметил, что в этом году казахстанские ученики выиграли 243 медали на международных олимпиадах. Учителей и педагогов Бейсембаев поблагодарил за их труд и преданность своей профессии.

«Я искренне убеждён, что все вы – представители молодого поколения Казахстана – максимально используете все возможности, создаваемые для вас нашим государством, на благо процветания нашей страны!» – обратился министр к выпускникам.

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