Италия построит сто домов для обитателей пещер в афганской провинции Бамиан

CentralAsia (CA) - Итальянская организация Vento совместно с Флорентийским университетом в Италии построит 100 современных домов для жителей пещер в провинции Бамиан, расположенной в центральной части Афганистана. Об этом сообщает Ariana со ссылкой на чиновников администрации региона.

Стоимость проекта оценивается в $100 тысяч, работы начнутся в ближайшее время. Строить будут под полным контролем Департамента городского развития и жилищного строительства провинции.

Итальянцы также займутся модернизацией городка Заргаран в центре Бамиана. По словам чиновников, план включает в себя улучшение дорог, улиц и контроль над водоснабжением.

По оценкам властей Бамиана, своим домом пещеры называют около 700 семей. Пещеры расположены вокруг гигантских ниш Будды, высеченных в скалах из песчаника. Люди жили в них сотни лет. Поначалу пещеры использовались для медитации и уединения, но затем здесь обосновались те, кто не мог позволить себе обычное жилье.

Между тем скалы являются частью Бамианской долины, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1960-1970 годах регион был одним из ключевых направлений для местных и иностранных туристов. По словам чиновников и экспертов, чем дольше пещеры заселены, тем больший ущерб наносится этому месту, поскольку их обитатели оборудуют свои жилища входными дверьми и окнами, возводят пристройки, устанавливают спутниковые антенны и солнечные батареи.

При предыдущем правительстве Афганистана в Бамиане работала программа по переселению жителей пещер. Местной администрации удалось тогда переселить свыше 9 тысяч из 10 тысяч живших в скалах семей.

Провинция Бамиан населена преимущественно хазарейцами, исповедующими ислам шиитского толка. Она стала известна на весь мир после того, как весной 2001 года талибы* расстреляли из танков вырезанные в горе древние статуи Будды, объявив их идолами, подлежащими уничтожению.