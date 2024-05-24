Три человека погибли при стрельбе в кафе в Стамбуле из-за драки детей
- Азия и мир, происшествия
- 13:35, 24 мая 2024
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CentralAsia (CA) - В результате стрельбы в кафе в районе Стамбула Ускюдар погибли три человека и ранены пятеро. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansi.
По информации агентства, конфликт возник между членами двух семей из-за драки их детей. Спор перерос в стрельбу, двое пострадавших в конфликте получили тяжелые ранения.
Расследованием инцидента занимается прокуратура, дорогу рядом с кафе перекрыли.
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