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Три человека погибли при стрельбе в кафе в Стамбуле из-за драки детей

CentralAsia (CA) -  В результате стрельбы в кафе в районе Стамбула Ускюдар погибли три человека и ранены пятеро. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansi.

По информации агентства, конфликт возник между членами двух семей из-за драки их детей. Спор перерос в стрельбу, двое пострадавших в конфликте получили тяжелые ранения.

Расследованием инцидента занимается прокуратура, дорогу рядом с кафе перекрыли.

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