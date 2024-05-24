В Казахстане ожидаются дожди, снег и похолодание до -3 градусов

CentralAsia (KZ) - 25-27 мая Казахстан будет находиться под влиянием северного циклона, который принесет осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 25-27 мая в северных, 25-26 мая в центральных, юго-восточных, 26 мая в восточных регионах, сильный дождь в северо-западных регионах страны.

В свою очередь обширный антициклон из районов Скандинавии сохранит ясную погоду на западе республики, а холодные воздушные массы послужат причиной заморозков до 3 градусов ночью и утром 25 мая на западе, северо-западе, севере, 26 мая в центре, 27 мая на востоке, юго-востоке, 26-27 мая в горных районах на юге страны.

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