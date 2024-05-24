США объявили о визовых ограничениях в отношении ответственных за «подрыв демократии» в Грузии в связи с принятием закона об «иноагентах»

CentralAsia (CA) - Госдепартамент США вводит новую политику ограничения виз для Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за «подрыв демократии» в стране, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Эта мера коснется ответственных за «подавление гражданского общества и свободы мирных собраний» в Грузии посредством насилия или запугивания и членов их семей, уточняется в документе. Любой, кто «подрывает демократические процессы или институты» в Грузии — в том числе, в преддверии, во время и после выборов — может быть лишен права получения американской визы и поездки в США, уточняется в заявлении.

Заявление Блинкена связано с принятым парламентом Грузии законом об «иностранном влиянии», который «будет подавлять реализацию свободы объединений и выражения мнений», а также «стигматизировать организации, которые служат гражданам Грузии», и препятствовать работе независимых СМИ.

Во время протестов против принятия закона США, как говорится в заявлении Блинкена, увидели «явные признаки кампании запугивания и применения насилия для подавления мирного инакомыслия».

Кроме того, США начнут «всесторонний обзор» двустороннего сотрудничества с Грузией. «Рассматривая отношения между нашими двумя странами, мы будем принимать во внимание действия Грузии при принятии собственных решений», говорится в заявлении Блинкена.

14 мая парламент Грузии принял в окончательном чтении закон «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра «иноагентов», где будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Этот законопроект правящая партия внесла в парламент повторно — в первый раз он был инициирован в феврале 2023 года, но затем отозван после массовых протестов из-за «разногласий в обществе».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый законопроект, назвав его «российским», однако у правящей партии «Грузинская мечта» хватает голосов в парламенте, чтобы преодолеть вето. В Евросоюзе предупредили, что принятие закона об «иноагентах» станет «серьезным препятствием» на пути Грузии к вступлению в ЕС. По данным Financial Times, четыре европейские страны — Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция — призвали отменить безвизовый режим для граждан Грузии в случае принятия закона.

Во время повторного рассмотрения законопроекта парламентом в Грузии вновь проходили многочисленные протесты, во время которых полиция применяла слезоточивый газ и водометы для разгона митингующих.