Летом температура в Казахстане не дойдёт до 40 градусов, - «Казгидромет»

CentralAsia (KZ) - Начальник управления долгосрочных прогнозов погоды «Казгидромет» Жулдыз Исабекова рассказала, насколько жаркое лето будет в Казахстане, пишет informburo.kz.

«Начало лета в Казахстане ожидается действительно жарким. Аналог для июня – 2006 год. По предварительным прогнозам, в июне погода будет на 1-2 градуса выше нормы на большей части Казахстана. В Юго-Восточной части около нормы», – сказала Исабекова на брифинге в Астане.

Температурный фон в центральном, северном и восточном Казахстане будет колебаться от 22-25 до 30-38 градусов тепла. На юге и юго-западе – от 25-30 до 35-39 градусов.

«40 градусов я не озвучиваю, потому что мы обещали, что в мае температура может дойти до 40. Но температура повышалась только до 33-34 градусов на юге и до 28 градусов на севере. Поэтому сильно жаркого лета, скорее всего, не будет», – добавила спикер.

В организации отметили, что сейчас предоставили только предварительные прогнозы, которые будут уточнять. Прогноз на июль опубликуют 15 июня, а на август – 15 июля.

«Больше всего надо верить декадным прогнозам (10 дней), они оправдываются на 85-87%», – заключила Жулдыз Исабекова.

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