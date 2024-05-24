Покушение на премьера Словакии: Стрелявший объяснил свой поступок

- Азия и мир, общество
- 16:20, 24 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Стрелявший в премьера Словакии Роберта Фицо писатель-оппозиционер Юрай Цинтула хотел «возобновить оказание военной помощи Украине со стороны Словакии». Его показания на допросе приводит словацкое издание Pravda.
Также Цинтула заявил, что «считает нынешнюю власть Иудой в отношении Европейского Союза» и поэтому «решил действовать».
Судья оставил Цинтулу под стражей, потому что существует риск того, что он снова попытается напасть на Фицо. В случае признания его виновным – наказание от 25 лет до пожизненного заключения.
Ранее Цинтула говорил, что стрелял в Фицо в том числе потому, что глава правительства выступал против поставок оружия Украине.
Между тем на днях вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что жизнь премьера Роберта Фицо после покушения уже не под угрозой, прогноз позитивный.