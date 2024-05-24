В Японии умерла сиба-ину Кабоса — собака, известная по мему Doge

CentralAsia (CA) - В Японии умерла собака по имени Кабосу, ставшая героиней одного из самых известных мемов с сиба-ину — Doge. О смерти собаки ее владелица Ацуко Сато сообщила в своем блоге и соцсетях.

«Она ушла очень мирно, без страданий, как будто засыпая, чувствуя тепло моих рук, гладивших ее. Огромное спасибо всем вам за то, что любили Кабосу все эти годы. Я уверена, что Кабосу была самой счастливой собакой в мире. И это делало меня самым счастливым владельцем [собаки] в мире», — написала Сато в инстаграме.

Воспитательница детского сада из города Сакура Ацуко Сато забрала Кабосу, которую чуть не усыпили, из приюта в 2008 году. Спустя два года Сато опубликовала в своем блоге несколько фотографий собаки. Одна из них, на которой Кабосу сидит с удивленной мордой, стала основной для мема Doge.

Пик популярности мема пришелся на 2013 год. Примерно в то же время американский программист Билли Маркус представил криптовалюту, названную в честь этого мема — Dogecoin.

В 2020 году в интернете стал популярным еще один мем с Кабосу и другой собакой породы сиба-ину Болци — «Качок Доге и Чимс» (Swole Doge vs. Cheems).

Кабосу было около 18,5 лет. В конце 2022 года Сато рассказала, что у собаки диагностировали хронический лимфоидный лейкоз и острый холангиогепатит. Судя по последним фотографиям, Кабосу не могла передвигаться самостоятельно.