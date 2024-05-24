Путин готов к мирным переговорам по Украине, - Reuters

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин готов пойти на переговоры о прекращении огня с Украиной, если та согласится признать границы, по которым сейчас проходит линия фронта. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на четыре российских высокопоставленных источника. При этом, по их словам, Владимир Путин готов продолжать боевых действия, если на его предложение не ответят.

Три анонимных источника, знакомые с обсуждениями в окружении Владимира Путина, заявили Reuters, что российский президент выражал разочарованность нескольким своим близким советникам по поводу того, что Запад сорвал российско-украинский переговорный процесс. Также глава государства недоволен нежеланием президента Украины Владимира Зеленского идти на переговоры, пишет агентство.

По словам двух источников, Путин считает, что успехов в зоне боевых действий сейчас достаточно, чтобы российские граждане восприняли их как победу. По словам трех собеседников агентства, президент России считает, что любые новые достижения на фронте потребуют еще одной мобилизации, которой власти стремятся избежать.

«Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня — чтобы заморозить конфликт»,— заявил один из четырех высокопоставленных российских источников, знакомый с ходом переговоров в Кремле по этому вопросу.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии агентству заявил, что российский президент неоднократно давал понять, что Россия открыта для диалога. Он также заверил, что Россия не хочет «вечной войны».

Один из источников заявил Reuters, что никакого мирного соглашения не может быть, пока Владимир Зеленский находится у власти. Однако Россия может пойти в обход и заключить мирную сделку с Вашингтоном. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Киеве на прошлой неделе, заявил, что не верит, что Владимир Путин заинтересован в серьезных переговорах. Аналогичное заявление недавно сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок: она заявила, что, несмотря на усилия мирового сообщества для прекращения боевых действий в Украине, Владимир Путин не хочет участвовать в диалоге.

15 и 16 июня в Швейцарии пройдет конференция по вопросу урегулирования конфликта на Украине, на которую приглашены делегации 160 стран. При этом Россия на саммит приглашена не была. 17 мая Владимир Путин заявил, что базой для переговоров России и Украины мог бы стать проект договора, согласованный в марте 2022 года. При этом мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, который включает вывод российских войск и восстановления границ Украины 1991 года и выплату репараций, российские власти не принимают.