Путин и Лукашенко ответили на вопрос о возможном возобновлении мирных переговоров с Украиной

CentralAsia (CA) - В Минске 24 мая прошли российско-белорусские переговоры.

По окончании президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко ответили на вопросы журналистов.

Их спросили о перспективах возобновления мирных переговоров с Украиной в связи с истечением президентских полномочий Владимира Зеленского .

По словам Путина, Россия никогда от этих переговоров не отказывалась. Более того, страна начала в Белоруссии эти переговоры в своё время, потом перенесла по просьбе украинской стороны в Турцию.

«Вышли на договорённости, вышли на проект соглашения, более того – выжимку из этих возможных соглашений глава переговорной группы со стороны Украины парафировал, то есть в принципе украинскую сторону это в целом устраивало, устраивало и российскую. Там были моменты, которые надо было бы доработать, но в целом, повторяю, если подпись под этим документом с украинской стороны стоит, значит, украинскую сторону это устраивало», - сказал он.

Он добавил, что по известным причинам, после того как в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании, украинская сторона эти договорённости выбросила, перестала их реализовывать, а также объявила, что переговоры прекращаются.

«Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются. Но возвращаются не исходя из того, что одна страна хочет, а исходя из тех договорённостей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились «на земле». Мы к этому готовы», - сказал он.

Александр Лукашенко поддержал Владимир Путина.

«Что касается реальной силы в Украине, вы знаете хорошо Украину, общество до специальной военной операции и сейчас. Там больше этих сил, и каждый мнит себя героем – силы, чью позицию мы в принципе поддерживаем и которых не поддерживаем. Опять же, там – демократия. Там сегодня и среди военных, и среди гражданских желающих возглавить страну и повести её по-новому на войну и против войны достаточно. Ситуация развивается так, как развивается. Думаю, что этот год многое определит. Поживём – увидим, мы никуда не торопимся, Россия тем более. У нас позиция единая, мы не прячем её, будем работать вместе», - добавил он.