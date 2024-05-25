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Вертолет Пашиняна совершил экстренную вынужденную посадку на стадионе города Ванадзор
Никол Пашинян
Никол Пашинян

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что с ним все в порядке после вынужденной посадки вертолета на стадионе города Ванадзор.

«Все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил непредвиденную посадку в Ванадзоре. Теперь путь продолжаем на автомобиле. Всем желаю хорошего дня», - написал Пашинян в соцсети.

Ранее СМИ сообщили, что вертолет Пашиняна совершил экстренную вынужденную посадку на стадионе города Ванадзор в 132 км к северу от Еревана.

По их данным, Пашинян направлялся в город Ташир на границе с Грузией в 152 км к северу от Еревана. По другой информации, премьер Армении направлялся в населенный пункт Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно была делимитирована армяно-азербайджанская граница.

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