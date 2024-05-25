В Минске задержали двух граждан Таджикистана по подозрению в подготовке терактов на родине

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в Минске двух граждан Таджикистана по подозрению в подготовке к совершению терактов у себя на родине. Об этом сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталья Сахарчук.

«Двое граждан Таджикистана, которым по 23 года, задержаны сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке СОБРа. Они подозреваются в подготовке к совершению терактов в Таджикистане», - отметила представитель МВД.

Сахарчук проинформировала, что задержанные переданы сотрудникам правоохранительных органов Таджикистана и «уже находятся по пути» на родину.

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