В Минске задержали двух граждан Таджикистана по подозрению в подготовке терактов на родине
- Таджикистан, происшествия
- 15:21, 25 мая 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (TJ) - Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в Минске двух граждан Таджикистана по подозрению в подготовке к совершению терактов у себя на родине. Об этом сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталья Сахарчук.
«Двое граждан Таджикистана, которым по 23 года, задержаны сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке СОБРа. Они подозреваются в подготовке к совершению терактов в Таджикистане», - отметила представитель МВД.
Сахарчук проинформировала, что задержанные переданы сотрудникам правоохранительных органов Таджикистана и «уже находятся по пути» на родину.
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