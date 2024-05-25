экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Минске задержали двух граждан Таджикистана по подозрению в подготовке терактов на родине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в Минске двух граждан Таджикистана по подозрению в подготовке к совершению терактов у себя на родине. Об этом сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталья Сахарчук.

«Двое граждан Таджикистана, которым по 23 года, задержаны сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке СОБРа. Они подозреваются в подготовке к совершению терактов в Таджикистане», - отметила представитель МВД.

Сахарчук проинформировала, что задержанные переданы сотрудникам правоохранительных органов Таджикистана и «уже находятся по пути» на родину.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com