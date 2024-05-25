Президент Туркменистана провел встречи с прибывшими в Ашхабад главами правительств стран СНГ

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 24 мая принял прибывших в Ашхабад участников заседания Совета глав правительств стран СНГ. Об этом сообщает издание «Хроники Туркменистана».

Глава правительства России Михаил Мишустин отметил, что в России обучается более 40 тысяч студентов из Туркменистана, из которых 7 тысяч получают российскую стипендию. Также затрагивались вопросы строительства русских школ, открытия филиалов вузов, отмечает пресс-служба российского ведомства.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов рассказал об объеме товарооборота между двумя странами, который в 2023 году составил $563 миллиона и за последний год вырос на 28%. За первые три месяца текущего года торговля составила $105 миллионов. Кроме того стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере и в сельском хозяйстве.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил, что обсудил с главой Туркменистана возможности вывода на новый уровень сотрудничества в сфере торговли и экономики.

«Беларусь является очень привлекательным направлением для туркменских студентов. В настоящее время несколько тысяч туркменских студентов проходят обучение в белорусских вузах по самым востребованным специальностям медицинского, инженерного, информационного профиля. В следующем году ожидаем, что их количество будет еще больше. Я заверил президента Туркменистана, что мы гарантируем получение туркменскими студентами высочайшей подготовки и тех навыков, которые они смогут с успехом использовать на своей родине», — отметил премьер-министр.

Также президент Туркменистана встретился с главами правительств Узбекистана Джамшидом Кучкаровым и Таджикистана Кохиром Расулзода. Каких-либо значимых заявлений на этих встречах не прозвучало.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян в Туркменистан не приехал, вместо него в заседании участвовал посол Армении в Беларуси Размик Хумарян.

«Вице-премьер Армении Мгер Григорян не смог принять участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде, столице Туркменистана, из-за своей занятости. Причины технического характера», — отметил посол.