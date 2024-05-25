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Более 100 человек погибли после оползня в деревне Папуа-Новой Гвинеи

CentralAsia (CA) -  Массивный оползень 24 мая разрушил десятки домов в отдаленной деревне на севере Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщил sabcnews.com.

Также были перевернуты автомобили и повреждены постройки.

Австралийская радиовещательная корпорация и другие местные СМИ сообщили, что погибло более 100 человек.

Премьер-министр Джеймс Марапе заявил в своем заявлении, что он еще не был полностью проинформирован, но власти отреагировали на катастрофу.

Деревня находится в провинции Энга, примерно в 600 км к северу от столицы Порт-Морсби.

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