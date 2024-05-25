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В России пять узбекистанцев попали в ДТП, среди них дети

CentralAsia (UZ) -  В ДТП в России 25 мая пострадали пять граждан Узбекистана, среди них двое детей, сообщает nova24.uz.

ДТП произошло на 18-м километре автодороги Аромашево—Вагай Тюменской области. Пять узбекистанцев ехали из Сургута в сторону границы России, однако водитель «Киа» съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительным данным, водитель превысил скорость и потерял управление. В ДТП пострадали 28-летний водитель, 30-летняя пассажирка, 32-летний пассажир и двое детей 3 и 5 лет. Ведется расследование.

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