Путин заявил, что легитимность президента Украины «закончилась». Зеленский прокомментировал

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского «закончилась», сообщает «Интерфакс».

«Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства — она закончилась», — сказал Путин на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос журналистов об истечении срока полномочий Зеленского.

Президент добавил, что Россия не отказывалась от переговоров, однако, по его словам, перед подписанием юридически обязывающих документов Москве необходимо понять, «с кем можно и нужно иметь дело».

Путин также заявил, что предстоящая конференция в Швейцарии нацелена на подтверждение легитимности Зеленского западным сообществом. «Но вот эти пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов. Мы должны быть полностью уверены, что имеем дело с легитимными властями», — заявил он.

При этом, по мнению Путина, на вопрос о легитимности Зеленского «должны ответить в самой Украине». «Надо посмотреть, что написано в конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут — это может быть сделано на основе юридического анализа. Это вопросы к украинской политической и правовой системе», — заключил он.

В свою очередь, Владимир Зеленский назвал скучными высказывания на тему легитимности его президентства и заявил, что его это не сильно беспокоит.

Украинский лидер сказал об этом в интервью независимым медиа стран Центральной Азии, которое вышло 25 мая. Расшифровка беседы опубликована на сайте Orda.kz.

«Украинцы знают свою Конституцию, знают законы. Понимаем, что эти высказывания нелегитимного президента Российской Федерации по поводу нелегитимности президента Украины, честно говоря, скучны. Неинтересны. Все адекватные люди, которые умеют читать законы… прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о легитимности власти президента Украины.

Владимир Зеленский был избран на пост президента в 2019 году. 20 мая 2024-го стало последним днем полномочий Зеленского в качестве избранного президента Украины. Выборы в стране в этом году были отменены из-за действующего военного положения, которое 9 мая было продлено еще на 90 суток. В ООН говорили о легитимности Владимира Зеленского в глазах организации.