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США выделили пакет помощи Украине на $275 млн
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $275 млн. В него вошли артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

В пакет помощи также вошли противотанковые системы Javelin и AT-4, противотанковые мины, ракеты TOW, тактические машины, стрелковое оружие и боеприпасы к нему, комплекты химической, биологической и радиационной защиты, запчасти.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена отмечается, что партия оружия направлена на помощь Украине в отражении российского наступления в Харьковской области. «Помощь из предыдущих пакетов уже доставлена на передовую, новая партия будет передана как можно скорее»,— заявил госсекретарь.

24 апреля президент США Джо Байден подписал пакет законопроектов, включающий выделение $61 млрд для помощи Украине. 10 мая Байден распорядился предоставить Украине военную помощь на $400 млн. 15 мая Энтони Блинкен объявил, что Украина получит еще $2 млрд из фонда оборонного предприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за продвижение российских сил в Харьковской области на союзников, которые несколько месяцев согласовывали военную помощь. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал обеспечить стабильный поток поставок ВСУ.

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