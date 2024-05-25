Deep State: Российские войска продвинулись на нескольких участках фронта. Карта

CentralAsia (CA) - Ситуация на фронте на утро 25 мая претерпела ряд изменений. Российские войска продвинулись на двух участках - в северной части Клещеевки под Бахмутом, а также на Авдеевском направлении - у Архангельского и Уманского. Об этом сообщает Deep State.

Уманское, судя по карте Deep State, полностью перешло в «серую зону». Российские паблики утверждают, что это село полностью «захвачено», но Украина этого не подтверждала.

Считается, что Уманское находится на линии обороны, которую ВСУ выстраивали после отступления из Авдеевки для защиты Покровска. Эта линия опирается на ряд водоемов.

Генштаб ВСУ пишет, что под Очеретино войска РФ имеют частичный успех восточнее Евгеньевки, и украинские войска «принимают активные меры по восстановлению утраченного положения». Это также движение на запад, в сторону Покровска.

Также Генштаб в своей вчерашней сводке заявил о «частичном успехе» РФ на Купянском направлении.

«В настоящее время продолжаются бои вблизи Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки. На двух последних участках враг имеет частичный успех, ситуация напряжена. Силами обороны Украины принимаются активные меры по стабилизации обстановки», - говорится в сводке.

Петропавловка расположена к востоку от Купянска, недалеко от города, а Ивановка - юго-восточнее, в районе Кисловки на трассе из Сватово в Купянск.

Американский «Институт изучения войны» фиксирует несколько других продвижений РФ. В частности, на Сватовском направлении - на востоке Берестового и в направлении Стельмаховки. А также южнее - у Макеевки под Кременной.

Кроме того, возобновились бои под Новомихайловкой (Угледарское направление). Ранее о продвижении РФ там писали российские паблики. «Институт» подтверждает, что войска РФ продвинулись к юго-западу от недавно захваченного поселка.

На Харьковском направлении российские войска недавно подошли к разрушенному мосту через реку Волчья к юго-востоку от села Тихого (восточнее Волчанска). По этой реке в основном проходит линия фронта.