Откат на десятилетие. Пандемия Covid-19 снизила уровень продолжительности жизни, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - Пандемия коронавируса обратила вспять почти десятилетний прогресс в увеличении ожидаемой продолжительности жизни. Об этом говорится в докладе «Мировая статистика здравоохранения», опубликованном Всемирной организацией здравоохранения.

По данным доклада, в период 2019-2021 годы во всём мире показатель ожидаемой продолжительности жизни снизился на 1,8 года и составил 71,4 года (вернулся к уровню 2012 года). За 2021 год глобальная ожидаемая продолжительность здоровой жизни снизилась на 1,5 года и составила 61,9 года (также уровень 2012 года).

В наибольшей степени от последствий пандемии пострадали страны Америки и Юго-Восточной Азии.

«Всего за два года пандемия Covid-19 свела на нет десятилетний рост ожидаемой продолжительности жизни. Вот почему новое соглашение по борьбе с пандемиями имеет такое большое значение не только для укрепления санитарно-эпидемиологической безопасности во всём мире, но и для защиты долгосрочных инвестиций в здравоохранение и содействия обеспечению справедливости внутри стран и между ними», – заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Коронавирусная инфекция Covid-19 занимала третье место среди самых распространённых причин смерти в мире в 2020 году и второе место – в 2021 году. За этот период она унесла жизни почти 13 млн человек. До пандемии основными причинами смерти были неинфекционные заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца и инсульт, рак, хроническая обструктивная болезнь лёгких, болезнь Альцгеймера и другие виды деменции, а также диабет.