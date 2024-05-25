В Кремле оценили возможность новой мобилизации в России

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CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты Financial Times, в которой говорилось, что необходимость новой мобилизации в России «станет неизбежной» к концу 2024 года или началу 2025 года.

«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», — заявил Дмитрий Песков агентству РИА Новости утром 25 мая.

Газета Financial Times накануне сообщила со ссылкой на анонимный источник, близкий к руководству Вооруженных сил РФ, что властям России, вероятно, придется «выйти за рамки» нынешней стратегии набора военнослужащих, чтобы сохранить преимущество на фронте.

Источник утверждает, что сейчас власти пока «готовы жертвовать некоторыми оперативными успехами», чтобы «защитить общество» от участия в военных действиях, но без объявления новой мобилизации, по его словам, проведение крупных наступательных операций невозможно.

Власти России объявили о проведении мобилизации в сентябре 2022 года. После того, как президент Владимир Путин сообщил, что мобилизация завершена (но не подписал соответствующего указа), в Кремле неоднократно говорили, что власти не собираются дополнительно мобилизовать россиян в армию.