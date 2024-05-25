В селе на юго-западе Казахстана произошла массовая драка выпускников. Видео

CentralAsia (KZ) - В селе Боранкул (бывший Опорный) Бейнеуского района Мангистауской области произошла драка между выпускниками, передает Tengrinews.kz.

На кадрах видно, как несколько десятков молодых людей дерутся, некоторые из них кидают камни в толпу.

В департаменте полиции региона заявили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Все 47 несовершеннолетних-участников потасовки доставлены в полицию. В настоящее время проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не разрешается, сообщили в полиции.

Что послужило причиной начала драки, пока неизвестно.

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