В Казахстане завтра прогнозируется дождь, снег и град

CentralAsia (KZ) - В разных частях Казахстана 26 мая ожидаются проливные дожди, снег, град и туман. Об этом сообщает «Казгидромет».

На большей части страны ночью пройдут осадки, на севере, в центре, в горных районах юго-востока – сильные осадки (дождь, снег), на севере, востоке, юго-востоке, днем в центре страны – сильные дожди, на севере, востоке, в центре, юге республики ожидается выпадение града. Лишь на западе страны и в Кызылординской области будет ясная погода, без осадков.

По республике ожидается порывистый ветер, гроза, на северо-западе, в центре, юге в ночные часы – туман.

Ночью на западе Акмолинской, Карагандинской, на севере Улытауской, Северо-Казахстанской областей, на поверхности почвы на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются заморозки 1-2 градуса.

На западе, юге Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, юго-западе Абайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге Абайской, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы ожидается неустойчивая погода. В течение семи дней будут наблюдаться дожди и грозы, а также временное понижение температуры воздуха.

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