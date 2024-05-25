Президент России 26-27 мая посетит Узбекистан с государственным визитом

- Узбекистан, политика
- 20:53, 25 мая 2024
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CentralAsia (UZ) - Президент России Владимир Путин 26–27 мая посетит Узбекистан с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента РУз.
В соответствии с программой пребывания предусмотрено проведение переговоров на высшем уровне.
В повестку дня предстоящей встречи включены вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Особое внимание будет уделено расширению практического взаимодействия, прежде всего наращиванию взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации в отраслях экономики, поддержке программ инновационного сотрудничества, продолжению активного культурно-гуманитарного обмена.
По итогам саммита планируется принятие пакета двусторонних документов.
Лидеры государств также примут участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России.