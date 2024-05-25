Консилиум врачей констатировал улучшение состояния здоровья премьера Словакии Фицо

Роберт Фицо

CentralAsia (CA) - В больнице им. Рузвельта в городе Банска-Бистрица 25 мая состоялся консилиум врачей, на котором было подтверждено улучшение состояния здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

15 мая он был госпитализирован с огнестрельными ранениями после покушения в городе Гандлова.

«После сегодняшнего консилиума команда врачей подтвердила субъективное улучшение состояния здоровья господина премьера»,— сообщается в заявлении, опубликованном на странице больницы в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Других подробностей не приводится.

24 мая вице-премьер Словакии, глава Минобороны Роберт Калиняк говорил, что господин Фицо прошел критическую стадию борьбы за жизнь, прогноз состояния его здоровья медики оценивают как позитивный. Во время покушения словацкие СМИ писали, что господин Фицо получил два огнестрельных ранения в брюшную полость и одно в плечо. Всего в его сторону было сделано пять выстрелов.

В рамках расследования уголовного дел о покушении был задержан 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он признал вину и 18 мая был арестован. Во время заседания суда по избранию меры пресечения господин Цинтула объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства. По данным издания Republika, Юрай Цинтула был сторонником оппозиционной либеральной партии «Прогрессивная Словакия». В самой партии заявили, что нападавший никак не был с ней связан.