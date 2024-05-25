Уровень рождаемости в Японии упал до рекордно низкого уровня в 2023 году

CentralAsia (CA) - Согласно новой оценке, уровень рождаемости в Японии, вероятно, достигнет рекордно низкого уровня в 1,21 в 2023 году, при этом демографический спад в стране опережает прогноз правительства. Об этом пишет Nikkei Asia.

По расчетам Такуя Хосино, экономиста японского научно-исследовательского института жизни, этот показатель, который представляет собой среднее количество детей, которое женщина, как ожидается, родит в течение жизни, на 0,05 ниже предыдущего минимума 2005 и 2022 годов. По его словам, вероятно, этот показатель снизется восьмой год подряд.

Снижение произошло в основном из-за сокращения числа браков во время пандемии COVID-19: их число упало на 12% в 2020 году и на 5% в 2021 году. Также этому способствовали изменение ценностей и экономическая неопределенность.

По подсчетам Хосино, рождаемость среди граждан Японии также упала на 5% в 2023 году до рекордно низкого уровня в 731 139 человек. Он основывал свои оценки на таких факторах, как прогнозы уровня рождаемости и возрастная разбивка женщин в Японии.

Его оценка показывает, что демографический кризис в Японии ухудшается быстрее, чем ожидало правительство. Национальный институт исследований народонаселения и социального обеспечения в 2023 году прогнозировал общий коэффициент рождаемости 1,23 и общее число рождений в 739 000 за год.

Данные, опубликованные в феврале министерством здравоохранения Японии, показали, что рождаемость по всей стране, в том числе среди иностранцев, упала восьмой год подряд до рекордно низкого уровня в 758 631 человек. Министерство опубликует официальные данные об общем коэффициенте рождаемости и рождаемости среди японских граждан в начале июня.

Похоже, что в этом году снижение продолжится. Общее число рождений в Японии, в том числе у иностранцев, в январе-марте упало на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 170 804. Смертность превысила рождаемость на 270 566 человек.

Уровень рождаемости во многих других странах с развитой экономикой также упал ниже отметки 2,07, необходимой для поддержания численности населения самостоятельно. В Южной Корее в 2023 году зафиксирован уровень рождаемости 0,72 и 230 000 рождений. Во Франции этот показатель составил 1,68 и 678 000 рождений, а в США — 1,62 и 3,59 миллиона рождений.

Средний уровень рождаемости среди членов Организации экономического сотрудничества и развития, состоящей в основном из развитых стран, в 2021 году составил 1,58.