Из Турции в Узбекистан депортирован мужчина, разыскиваемый за торговлю людьми и мошенничество

CentralAsia (UZ) - Из Турции в Узбекистан экстрадирован находившийся в розыске 45-летний мужчина.

Как пишет gazeta.uz, Озод Садуллоевич Рахимов был задержан в Стамбуле 6 мая в ходе очередного совместного мероприятия правоохранительных органов Узбекистана и Турции.

В 2022-2023 годах он обманным путём присвоил крупную сумму денег жителей Самаркандской области. Будучи в Стамбуле, он обещал отправить нескольких граждан Узбекистана и Таджикистана в США по маршруту Турция—Испания—Никарагуа—Мексика и взял у каждого из них по 10−15 тысяч долларов, которые использовал в личных интересах.

Граждан, пострадавших от действий данного мужчины, просят обращаться в генконсульство Узбекистана в Стамбуле или в МВД Узбекистана.

В консульстве отметили возросшее количество обращений по поводу случаев мошенничества, связанных с оформлением визы для поездки в США, Канаду или страны Европы и попросили граждан быть осторожнее.