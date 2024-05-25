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В Узбекистане официально отменили трехлетнюю отработку для «бюджетников» в вузах

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, нацеленное на совершенствование системы приема на учебу в высшие образовательные организации и размещения государственного заказа.

Как пишет vzglyad.uz, с 2024/2025 учебного года будет отменена практика распределения параметров государственного заказа среди вузов. Теперь его будут утверждать по направлениям образования бакалавриата и специальностей магистратуры.

Кроме того, с 2024/2025 учебного года меняется система выделения грантов:

  • социально-стимулирующий грант выделяется студентам, принятым на учебу на основе государственного гранта по льготе, установленной законодательством, и в рамках целевого приема, а также обладателям отраслевых и профильных грантов, грантов государственных органов и организаций;
  • образовательный грант выделяется студентам, принятым на учебу в высшую образовательную организацию в рамках параметров государственного заказа;
  • образовательный грант выделяется студентам, принятым в бакалавриат и магистратуру начиная с 2024/2025 учебного года, на один учебный год;
  • образовательный грант выделяется студентам на первом курсе, набравшим высокие баллы на вступительных экзаменах в соответствии с квотой государственного заказа, выделенной высшим образовательным организациям;
  • образовательный грант на втором и последующих курсах перераспределяется высшей образовательной организацией в дифференцированном порядке среди студентов, достигших высоких академических рейтинговых показателей и проявивших общественную активность;
  • образовательный грант финансируется в дифференцированном порядке и стипендия выплачивается только студентам, выигравшим полный образовательный грант;
  • государственный грант предоставляется студентам, являющимся обладателями социально-стимулирующего гранта, на период их учебы в полном объеме;
  • отменяется обязательство отработки не менее трех лет после окончания учебы студентам, обучавшимся на основе образовательного гранта.
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