Nikkei: Главный монгольский политик подчеркивает приверженность искоренению коррупции

CentralAsia (MNG) - Монголия проводит реформы, направленные на снижение коррупции и укрепление демократической системы, заявил один из ведущих политиков страны.

«Монголия действительно сталкивается с проблемами. Но проводятся важные политические и правовые реформы, направленные на искоренение коррупции, укрепление верховенства закона и обеспечение прозрачности», — заявил в четверг на мероприятии Nikkei «Будущее Азии» в Токио Занданшатар Гомбожав, председатель монгольского парламента.

Монголия заняла 121-е место из 180 стран в последнем Индексе восприятия коррупции Transparency International. Она набрала 33 балла из 100, причем 100 баллов были «очень чистыми», и вот уже более десяти лет она находится в диапазоне 30 баллов.

Монголия перешла к демократии и рыночной экономике более трех десятилетий назад благодаря мирной революции в январе 1990 года и распаду Советского Союза в следующем году.

Чтобы усилить систему сдержек и противовесов, парламент Монголии в прошлом году провел конституционную реформу, расширив законодательный орган до 126 членов с 76, сказал Занданшатар.

«Новая смешанная избирательная система откроет двери социальным лидерам, поддержит включение других партий и повысит гендерный баланс в процессе принятия политических решений», — сказал он. В конце июня страна должна провести первые парламентские выборы по новой системе.

Он особо выделил электронные системы Монголии, известные как платформы D-Parliament и D-Petition, запущенные в 2022 году для поощрения участия общественности в законодательном процессе. Это, по его словам, были «важными шагами в укреплении демократии».

Что касается внешней политики, Монголия придерживается подхода «третьего соседа», стремясь способствовать более тесным связям со странами, помимо двух соседних гигантов — России и Китая. Монголия надеется, что эта стратегия поможет ей диверсифицировать своих экономических партнеров и стать более самодостаточной.

источник: middleasiannews.com

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