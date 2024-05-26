Интервью с Чанхи Ли, директором странового офиса МОТ в Китае и Монголии, газете 中国经济网

CentralAsia (MNG) - Являясь специализированным органом ООН, Международная организация труда играет незаменимую роль в продвижении прав в сфере труда, создании возможностей достойного трудоустройства и усилении социальной защиты и социального диалога для всех работников. Китай, будучи одним из членов-основателей МОТ, сегодня остается ее ключевым партнером по сотрудничеству. В последние годы, в условиях быстрого развития экономики Китая и значительного повышения его международного авторитета, его партнерство с МОТ росло и углублялось.

Чтобы выявить связи между Китаем и МОТ, China Economic Daily взяла эксклюзивное интервью с г-ном Чанхи Ли, директором странового офиса МОТ в Китае и Монголии.

-Я понимаю, что в МОТ продолжаются дебаты о том, как защитить права трудящихся в эпоху цифровизации. Учитывая, что экономика Китая быстро развивается и постоянно порождает новые формы труда, как МОТ может гарантировать, что ее дух достойного труда будет полностью охватывать всю рабочую силу?

-Мы живем в мире беспрецедентных изменений и потрясений, включая климатический кризис, демографические изменения и другие мегапреобразования. Одной из мегапреобразований являются быстрые технологические революции, которые приносят глубокие изменения в то, как мы производим, потребляем и живем – практически во все аспекты нашей жизни и работы.

Новые формы занятости включают множество разнообразных форм работы. И наиболее известные новые формы занятости можно найти в платформенной экономике. Официальной статистики на мировом уровне нет. Но оно явно растет. Платформенная экономика обладает огромным потенциалом для стимулирования экономического роста и создания новых рабочих мест. Но это сопряжено с новыми проблемами. Как мы можем обеспечить справедливое распределение богатства, созданного платформенной экономикой, вместо того, чтобы усугублять существующее неравенство? Как мы можем сбалансировать необходимость гибкости в работе предприятия с адекватной защитой работников?

Практически все страны, как развитые, так и развивающиеся, сталкиваются с этими новыми проблемами – не только Китай. Именно поэтому Международная организация труда решила разработать новый международный трудовой стандарт, чтобы обеспечить достойный труд в платформенной экономике в 2025 году. После принятия новый международный трудовой стандарт станет глобальным эталоном адекватной защиты работников, одновременно предоставляя предприятиям гибкость, обеспечивая общее процветание и социальную справедливость в эпоху цифровизации.

Китай имеет одну из самых динамичных платформенных экономик. Кроме того, Китай ввел ряд новых мер, направленных на обеспечение надлежащей защиты работников платформенной экономики, которые не были должным образом защищены обычным трудовым законодательством из-за неоднозначного статуса трудового договора. Я думаю, что Китаю есть чем поделиться с другими государствами-членами МОТ в процессе формулирования новых международных трудовых стандартов достойного труда в платформенной экономике.

-Правительство Китая всегда придавало большое значение занятости и защите прав трудящихся, поэтому у него сложились позитивные отношения сотрудничества с МОТ. Не могли бы вы кратко рассказать нам об усилиях китайского офиса МОТ по содействию занятости и предоставлению систем социальной защиты, а также о том, какие плоды принесли такие усилия?

-Широкое сотрудничество между МОТ и Китаем началось в 1980-х годах, когда Китай приступил к реформам и открытости. С тех пор МОТ работает с правительством вместе с представителями организаций трудящихся (ACFTU) и работодателей (Конфедерация предприятий Китая), чтобы поддержать Китай в разработке и совершенствовании трудового законодательства, создании большего количества и более качественных рабочих мест, улучшение социального обеспечения, ужесточение правил безопасности и гигиены труда, а также укрепление механизмов социального диалога для всех работников в различных формах занятости путем консультирования по вопросам политики, поддержки наращивания потенциала и обмена международным опытом, руководствуясь международными трудовыми стандартами МОТ.

Лично мне выпала честь работать в Китае с начала 2000-х годов, будучи свидетелем великих преобразований страны, выведения людей из бедности и создания новых и лучших рабочих мест. В частности, было поистине удивительно видеть, как одна местная инновация распространилась на другие местности посредством горизонтального обучения, проводимого при содействии центральной власти. Инновационная практика коллективных переговоров о заработной плате, связанная с развитием навыков, является одним из хороших примеров такого горизонтального обучения и повторения. И сегодня система профессионального обучения в Китае была модернизирована, чтобы сделать ее пригодной для управления «умными» заводами.

Сейчас отношения между МОТ и Китаем меняются, поскольку есть много вещей, которыми Китай может поделиться с другими странами.

-Китай вступил в новую фазу развития. Поскольку Китай добился большего прогресса на пути к полной модернизации, система управления трудом неизбежно будет и дальше совершенствоваться. Какую роль МОТ будет играть в этом процессе, поскольку МОТ является уникальным органом с прочными рабочими отношениями не с одной, а с тремя сторонами, а именно с правительством, представителем работодателей и представителем работников соответственно?

-МОТ – одно из старейших специализированных учреждений системы ООН. МОТ гордится своей уникальной структурой управления. В отличие от других агентств ООН, представители правительств заседают вместе с представителями организаций работодателей и работников при принятии важных решений МОТ. Это потому, что при принятии решений, влияющих на бизнес и работников, должны быть отражены мнения представителей работников и работодателей. Трехстороннее управление рынками труда широко практикуется во многих странах, как развитых, так и развивающихся. Он основан на опыте государств-членов МОТ и показывает, что только тогда, когда независимые голоса работодателей и работников могут быть направлены через «социальный диалог» с правительством, конфликты могут быть сведены к минимуму и достигнут оптимальный баланс между заинтересованными сторонами с конфликтующими интересами. Я думаю, что это соответствует блестящей идее, высказанной Председателем Мао в его книге «О противоречиях 矛盾论», поскольку она лаконично отражает динамику конфликтов и гармонии в современном обществе. Современным рынкам труда присущи конфликты интересов, которые следует признать естественной частью современной экономики и общества.

Вот почему МОТ работает не только с правительством, но также с ACFTU и CEC. Я считаю, что трехсторонний подход к управлению рынком труда может внести важный вклад в путь Китая к полной модернизации, основанной на универсальных ценностях, выраженных в «Основных принципах и правах в сфере труда» МОТ, а также на собственных институциональных преимуществах Китая.

-Поскольку Китай начинает играть все более важную роль в глобальном управлении, ожидается, что все большее число «Китайских решений» или «Китайской мудрости» будет проникать на международную арену управления трудом, а также формулировать соответствующие правила и положения, открывая путь к более высокому стандарту экономической открытости. Каковы ваши ожидания от роли Китая в глобальном управлении трудом?

-У каждого государства-члена ООН и МОТ есть своя мудрость и решения. Универсальные ценности и принципы, согласованные в таких многосторонних институтах, как ООН и МОТ, суммируют глобальные принципы, основанные на историческом опыте человечества.

Китай – это не просто одна из самых выдающихся историй успеха в развитии в современную эпоху: Китай демонстрировал свою мудрость с древних времен, о чем свидетельствует гениальная ирригационная система Дуцзянъянь и многочисленные примеры.

Я возлагаю большие надежды на вклад Китая в улучшение глобального управления, поскольку Китай является экономикой «Большой двадцатки» и в то же время крупнейшей развивающейся экономикой. Я с нетерпением жду инициативы Китая по сотрудничеству с другими развивающимися странами в сокращении разрыва между странами посредством совершенствования глобальных торговых систем и практики достойного труда и общего процветания между странами и внутри них. Китай играет ведущую роль вместе с развитыми и развивающимися странами в достижении ЦУР основаны на универсальных принципах и общих ценностях в области прав человека, трудовых прав и экологической устойчивости, а Китай защищает истинный идеал многосторонности. В этом отношении меня обнадеживает множество новых инициатив, включая Инициативу глобального развития, предпринятую Китаем в последние годы.

Я думаю, что в сфере трудовой политики Китай может внести значимый вклад, поддерживая развивающиеся страны через сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество ( South South and Trilateral Collaboration - SSTC) для обеспечения достойного труда и устойчивого развития. Китай имеет богатый опыт, которым он может поделиться с другими развивающимися странами в создании большего количества и лучших рабочих мест.

перевод: Татар С.Майдар

источник: 中国经济网

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