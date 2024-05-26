В парке развлечений в Индии в результате пожара погибли 28 человек, их них 9 детей

- Казахстан, происшествия
- 17:23, 26 мая 2024
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CentralAsia (KZ) - Пожар в игровой зоне парка развлечений города Раджкот штата Гуджарат в Индии, произошедший 25 мая, унес жизни 28 человек, среди которых 9 детей. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
По словам местной полиции, «тела полностью обуглились, и их сложно опознать». Комиссар полиции Винаяк Патель сообщил, что были собраны образцы ДНК для идентификации тел жертв.
Владелец и управляющий игровой зоны были задержаны.
Главный министр штата Бхупендра Патель посетил утром 26 мая больницы с пострадавшими от пожара.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Власти Гуджарата сообщили, что выделят компенсацию в размере 400 тыс. рупий ($4,8 тыс.) семьям погибших и 50 тыс. рупий ($600) пострадавшим.
По данным пожарных, причина масштабного возгорания пока не установлена.
После пожара полиция Гуджарата дала указание старшим офицерам полиции проверить все игровые зоны в штате и закрыть те, которые работают без разрешений пожарной безопасности.