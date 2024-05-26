Минздрав сектора Газа сообщил о почти 36 тыс. погибших в войне с Израилем

CentralAsia (CA) - С начала военного конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас» в секторе Газа погибли 35 984 человека, сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на Минздрав анклава.

Количество пострадавших с октября прошлого года достигло 80,6 тыс.

«За последние 24 часа в секторе Газа погиб 81 человек, 223 раненых были госпитализированы»,— сообщило министерство в Telegram-канале.

Война между Израилем и «Хамасом» началась 7 октября с нападения палестинского движения на израильскую территорию. Тогда было убито 1,2 тыс. человек, более 200 взяты в плен. В ответ на атаку власти Израиля начали ответную военную операцию. 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил, что потребует выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров «Хамаса» за военные преступления.