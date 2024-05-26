Наводнение на севере Армении: затоплены дороги, один человек погиб

CentralAsia (KZ) - На севере Армении из-за проливных дождей реки Дебед, Агстев, Ташир вышли из берегов, что привело к наводнению в Лорийской и Тавушской областях, сообщают «Известия».

В результате разрушены многие дороги и мосты, подтоплены дома, погиб по меньшей мере один человек. На газозаправочной станции в Алаверди из-за короткого замыкания, вызванного затоплением компрессоров, прогремел взрыв. Об этом 26 мая сообщили в МВД республики.

Из зоны паводков были эвакуированы 232 человека, а в поисково-спасательных работах в пострадавших районах участвуют 30 боевых расчетов, 324 спасателя.

В этот день дорожный департамент Армении сообщил о закрытии одной из трасс, ведущих из Армении в Грузию, из-за наводнения, которое вызвала вышедшая из берегов река Дебед.

Квартал «Камчатся» на окраине города Алаверди оказался изолированным от внешнего мира из-за разрушения моста, ведущего в квартал.

Также прекращено водоснабжение 16 сел и городов севера Армении.

Также вода нанесла ущерб межгосударственной дороге М-6, в результате чего она была закрыта для двустороннего движения.

По данным телеканала Ankyun gumarats 3, на станции «Санаин» вода достигла вторых этажей зданий. Часть главной улицы Туаманаин в Алаверди находится под водой, а уровень воды настолько настолько высок, что плотины также ушли под воду.

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