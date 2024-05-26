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По Казахстану ливень, снег и град — прогноз погоды на 27 мая

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 27 мая пройдут осадки, сильный дождь ожидается на севере и востоке страны, также возможен снег. Об этом сообщает «Казгидромет».

На большей части Казахстана ночью пройдут осадки, на востоке – сильные осадки (дождь, снег), на северо-востоке страны – сильные дожди. Лишь на юге страны под влиянием антициклона будет ясная погода, без осадков. По республике ожидается порывистый ветер, гроза, на севере – град, в центре – шквал, на юго-востоке в ночные часы – туман.

Ночью на западе Акмолинской, Карагандинской, на севере Улытауской, Северо-Казахстанской областей, на поверхности почвы на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются заморозки 1-2 градуса.

На юге Костанайской, западе, юге Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, в центре Абайской областей ожидается высокая пожарная опасность.

На юге Абайской, на востоке Жетысуской, в пустынных районах Туркестанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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