1000 смертей можно было избежать, - завершилось расследование о заражении людей ВИЧ или гепатитом С в Великобритании

CentralAsia (KZ) - Завершилось расследование о массовом заражении людей ВИЧ или гепатитом С в 1970-1990-х годах в Великобритании, сообщил The Gardian.

Брайан Лангстафф, возглавлявший пятилетнее публичное расследование, заявил, что можно было в значительной степени, хотя и не полностью, избежать потерь, но сменявшие друг друга правительства и другие представители власти не сделали этого.

С 1970 по 1990-е годы люди, проходившие лечение в Национальной системе здравоохранения Великобритании, подвергались воздействию испорченной крови во время переливания, в том числе во время осложнений при родах, или, в случае больных гемофилией, им давали зараженные продукты крови «фактора VIII», импортированные из США. В ходе расследования было подсчитано, что более 30 000 человек были инфицированы ВИЧ, гепатитом С или – в случае 1250 больных гемофилией – и тем, и другим. Большинство инфекций гепатита С (26 800) были у реципиентов переливания крови. Среди инфицированных ВИЧ 380 детей. По оценкам, к концу 2019 года в результате инфекции умерло 2900 человек.

В отчете говорится, что врачам и министрам рассказали о рисках, но пациентов обманывали и заражали во время исследований, проводимых без их согласия или, в случае детей, без согласия их родителей

«Более того, правительство неоднократно утверждало, что люди получают лучшее доступное лечение и что тестирование донорской крови начинается, как только технология становится доступной. И оба утверждения были неправдой», - говорится в отчете.

Риски гепатита, вызванные переливанием крови или использованием плазмы, были известны еще до создания Национальной службы здравоохранения в 1948 году, и если меры по их смягчению, предложенные ВОЗ в 1952 году, были приняты, «разумно полагать, что значительный часть вреда, на котором сосредоточено это расследование, можно было бы предотвратить», говорится в отчете.

Что касается СПИДа, то в докладе говорится, что к середине 1982 года «некоторым врачам и некоторым представителям правительства» стало очевидно, что все, что его вызывало, могло передаваться через кровь и продукты крови. Но министры , как и врачи, продолжали заверять в безопасности . Несмотря на риск, в июле 1983 года было принято решение не приостанавливать дальнейший импорт продуктов крови коммерческого производства.

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