Более 670 человек погибли в результате оползня в Папуа-Новой Гвинее

CentralAsia (KZ) - Предполагается, что более 670 человек погибли в результате массивного оползня в Папуа-Новой Гвинее, сообщило информагентство AFP со ссылкой на представителя ООН.

24 мая деревня на склоне холма в провинции Энга была почти полностью уничтожена из-за обрушившегося оползня. В деревне проживало более 4000 человек, и она служила торговым постом для горняков россыпей, которые добывали золото в высокогорном регионе.

«По оценкам, сейчас похоронено более 150 домов», - сказал представитель миграционного агентства ООН Серхан Актопрак, добавив, что «предположительно погибло более 670 человек».

Актопарк отметил, что ситуация и сейчас остается небезопасной, что создает риск для всех участников.

По его словам, в результате катастрофы более 1000 человек были вынуждены покинуть свои дома, а огороды и запасы воды были почти полностью уничтожены.

Агентства по оказанию помощи и местные лидеры первоначально опасались, что в результате стихийного бедствия могло погибнуть от 100 до 300 человек.

Число погибших было пересмотрено, поскольку спасатели на местах поняли, что в деревне проживает больше людей, чем первоначально предполагалось.

В некоторых местах оползень, представляющий собой смесь валунов размером с автомобиль, вырванных с корнем деревьев и перемешанной земли, считался глубиной восемь метров.

Местные жители заявили, что оползень мог быть вызван проливными дождями, которые затопили регион в последние недели.

По данным Всемирного банка, в Папуа-Новой Гвинее один из самых влажных климатов в мире, причем самые сильные ливни сконцентрированы во влажных горных регионах.

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