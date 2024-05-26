Более 670 человек погибли в результате оползня в Папуа-Новой Гвинее 

- Казахстан, происшествия
- 19:28, 26 мая 2024
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CentralAsia (KZ) - Предполагается, что более 670 человек погибли в результате массивного оползня в Папуа-Новой Гвинее, сообщило информагентство AFP со ссылкой на представителя ООН.
24 мая деревня на склоне холма в провинции Энга была почти полностью уничтожена из-за обрушившегося оползня. В деревне проживало более 4000 человек, и она служила торговым постом для горняков россыпей, которые добывали золото в высокогорном регионе.
«По оценкам, сейчас похоронено более 150 домов», - сказал представитель миграционного агентства ООН Серхан Актопрак, добавив, что «предположительно погибло более 670 человек».
Актопарк отметил, что ситуация и сейчас остается небезопасной, что создает риск для всех участников.
По его словам, в результате катастрофы более 1000 человек были вынуждены покинуть свои дома, а огороды и запасы воды были почти полностью уничтожены.
Агентства по оказанию помощи и местные лидеры первоначально опасались, что в результате стихийного бедствия могло погибнуть от 100 до 300 человек.
Число погибших было пересмотрено, поскольку спасатели на местах поняли, что в деревне проживает больше людей, чем первоначально предполагалось.
В некоторых местах оползень, представляющий собой смесь валунов размером с автомобиль, вырванных с корнем деревьев и перемешанной земли, считался глубиной восемь метров.
Местные жители заявили, что оползень мог быть вызван проливными дождями, которые затопили регион в последние недели.
По данным Всемирного банка, в Папуа-Новой Гвинее один из самых влажных климатов в мире, причем самые сильные ливни сконцентрированы во влажных горных регионах.