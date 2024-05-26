В Узбекистае 28-30 мая местами ожидается сильный ветер до 15-20 м/с

- Узбекистан, погода
- 20:18, 26 мая 2024
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CentralAsia (UZ) - По Узбекистану 28-30 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Местами будет сильный ветер до 15-20 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 28 мая местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 28-29 мая местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.
ТАШКЕНТСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 28-29 мая местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, 28 мая местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.
ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ
Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 14-19°.