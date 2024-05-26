В Узбекистае 28-30 мая местами ожидается сильный ветер до 15-20 м/с

CentralAsia (UZ) - По Узбекистану 28-30 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Местами будет сильный ветер до 15-20 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 28 мая местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 28-29 мая местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

ТАШКЕНТСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 28-29 мая местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, 28 мая местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 14-19°.