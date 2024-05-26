Около 800 тыс. человек эвакуированы в Бангладеш из-за приближающегося циклона Ремель

- Казахстан, происшествия
- 20:21, 26 мая 2024
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CentralAsia (KZ) - В Бангладеш начали эвакуацию в преддверии циклона Ремаль, скорость которого, как ожидается, будет до 130 км/ч, когда достигнет берега. Циклонический шторм в Бенгальском заливе может пересечь береговую линию страны с вечера воскресенья до полуночи, сообщает агентство Синьхуа.
Метеодепартамент Бангладеш предупредил об опасности наводнений, оползней и шторма.
Министр по борьбе со стихийными бедствиями и ликвидации последствий стихийных бедствий Мохибур Рахман сообщил, что по меньшей мере 800 тыс. человек из десяти наиболее уязвимых районов уже эвакуированы.
Он сказал, что военно-морской флот, береговая охрана, полиция, добровольные организации и политические партии Бангладеш поддерживают продолжающиеся усилия по массовой эвакуации.
По данным на 09:00 по местному времени 26 мая центр циклона находился в 295 км к югу от бангладешского порта Монгла в южном регионе Кхулна и в 380 км к юго-западу от порта Чаттграм на юго-востоке Бангладеш.
Управление внутреннего водного транспорта Бангладеш приостановило работу всех типов речных судов на всех внутренних маршрутах. Власти морского порта Чаттограм распорядились прекратить выгрузку грузов на внешней якорной стоянке и попросили все суда, стоящие там на якоре, уйти в глубокое море.
Международный аэропорт Шах Аманат в Чаттграме приостановил полеты на восемь часов с полудня воскресенья.